İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez’ açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez’in gözaltına alınmasıyla ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.

DHA’nın haberine göre Çataklı şunları söyledi:

Hatay Baro Başkanının, savcı kararı olmadan karakolda 4 saat gözaltında tutulması iddiası yanıltıcıdır.

Baro başkanı, karakola 21.45’te getirilmiş 00.50’de çıkmıştır.

Baro başkanı, karakola 3 avukatla gelmiş ve karakol amirinin odasında bu kişilerle hazırlık yapmıştır.

5 sayfa yazılı ifade vermiştir. Karakolda kendisine gözaltı uygulanmamıştır.

Hatay baro başkanının hem salgınla mücadele hem de genel güvenlik için polislere tavrını ve açıklamalarını şiddetle kınıyoruz.

NE OLMUŞTU?

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, İskenderun ilçesinde bir lokantada 29 Temmuz akşamı polislerle arasında geçen kimlik kontrolü tartışmasının ardından gözaltına alınmıştı.

Kimliğini sorgulamak isteyen polise dayanağını soran Dönmez çıkan tartışmanın ardından karakola götürülmüştü.

Polisin “Biz devletiz kanunsuz iş yapmayız” diyerek gözaltına aldığı Dönmez ile polislerin birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olmuştu.

Uygulamaya Türkiye Barolar Birliği ve birçok barodan çok sert tepki gelmişti.



