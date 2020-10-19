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İçişleri Bakanlığı'ndan karantinadaki yerleşim birimleriyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 12:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, bugün itibarıyla ile 19 ildeki, 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina uygulandığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'ndan karantinadaki yerleşim birimleriyle ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Kovid-19 salgını sebebiyle il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarına devam edilmektedir.

Bu kapsamda bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki, 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20.232’dir.

Toplam 70 ilimizdeki 1.064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir.

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