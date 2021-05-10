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İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması

10.05.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'nca 3-10 Mayıs'ta ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye, adli ya da idari işlem uygulandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının seyrini kontrol altında tutabilmek için alınan yeni tedbirlerle 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanma uygulamasına geçildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Tam kapanma sürecinde alınan tedbirlere vatandaşlarımız özveriyle büyük oranda uyum sağlamıştır. Tüm uyarılara rağmen alınan tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza ise adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda 03-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem düzenlenmiştir. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede, normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

DHA

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