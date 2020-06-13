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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler' ile ilgili genelge

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 14:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler' ile ilgili genelge

Normalleşme adımı kapsamında İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı. 81 ile gönderilen 'Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler' başlıklı genelgeye göre nikahlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.

Nikah mekanlarına maske takılarak girilecek, merasim sürecinde gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil tüm misafirlerin maske takması sağlanacak.

Nikahlarda tokalaşma veya temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak, mesafe korunacak. Hediyeler uygun yere konulacak bir kutuya bırakılabilecek.

Nikah mekanlarında temasa neden olabilecek dans, oyun amaçlı müzik yayını yapılmayacak, misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını yapılabilecek.

Ayrıntılar birazdan...

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