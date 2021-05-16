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İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni karar

16.05.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı tam kapanma sonrası normalleşme ile ilgili bir genelge yayınladı. Genelgede 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni kararlar alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni karar

17 günlük tam kapanma yarın sona eriyor. İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sonrası normalleşmeye ilişkin yeni bir genelge yayımlandı. Genelgede 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni kararlar alındı.

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Hakkı olmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesiSon Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi


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