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İçişleri Bakanlığı'ndan şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili genelge

15.05.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen yeni genelgeye göre; cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak. Stadyumlarda ise belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli olacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderildi. TRT Haber'de yer alan habere göre; Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilen genelgede, gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi.

Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.

Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İçişleri Bakanlığı

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