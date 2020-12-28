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İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

28.12.2020 09:15 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Son dakika haberin göre İçişleri Bakanlığı, 21-28 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 40 bin 591 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede, toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatlerinde, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı belirtilen açıklamada, dördüncü sokağa çıkma kısıtlamasına da vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı ifade edildi.

40 BİN 591 KİŞİYE ADLİ/İDARİ İŞLEM

Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara ise idari ya da adli işlem uygulandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 25 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 40 bin 591 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Sağlık çalışanları başta olmak üzere, tüm kesimlerin büyük fedakarlıkları ve yürütülen sıkı denetimler sayesinde, vaka sayılarında düşüş devam etmektedir. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Yeni yılı sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve huzurlu geçirebilmemiz için temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize, tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA


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