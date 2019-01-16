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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika 'Kuyumcu soygunu' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 10:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Ankara Mamak ilçesinde 15.01.2019 tarihinde kuyumcu soygununa ilişkin adli delil niteliğindeki görüntülerin deşifre edilmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca soruşturma açılmıştır."" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika 'Kuyumcu soygunu' açıklaması

Ankara'nın Mamak ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Polis, soygun girişiminin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUN GİRİŞİMİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaparken, soyguncuların Güzel'e ateş ettikten sonra bir şey alamadan kaçtıklarını belirledi. Soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, soyguncuların içeriye girişi ve Nurettin Güzel'e tüfekle ateş etmeleri saniye saniye yer aldı. Görüntüye el koyan polisler, eşkal ve kimliklerini belirlemeye çalıştığı şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kuyumcu soygun İçişleri Bakanlığı

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