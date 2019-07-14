İçişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 81 ilde uygulama yapıldığı bildirildi.

11 BİN 704 NOKTADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ



'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/3' adı verilen uygulama dün ülke genelinde, 10.00-13.00 saatleri arasında terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde, 16:00-19:00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde ve 20:00-22:00 umuma açık eğlence mekanları ve çevrelerinde gerçekleşti. 61 bin 101 personeli katıldığı, 188 dedektör köpek kullanıldığı uygulama 11 bin 704 noktada gerçekleştirildi.

526 BİN 16 KİŞİ SORGULANDI



Uygulamada, 526 bin 16 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda 1 adam öldürme, 1 yağma, 29 yaralama, 44 hırsızlık, 18 dolandırıcılık, 3 cinsel taciz, 1 çocuğun cinsel istismarı, 14 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 4 kaçakçılık, 1 silahlı terör örgütüne üye olmak, 887 diğer suçlardan ve 11'i çocuk 27 kayıp şahıs olmak üzere toplam 1030 aranan kişi yakalandı. Yapılan uygulama sonucunda; 792 kişiye adli-idari işlem yapılırken, 99 şahıs gözaltına alındı. 167 bin 70 adet araç kontrol edildi. Kontrollerde, 78 adet aranan araç tespit edildi, 3 bin 41 adet araca işlem yapıldı, 612 adet araç ise trafikten men edildi.