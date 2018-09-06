İçişleri Bakanlığı'ndan yaylacılara uyarı: Yaşam malzemesi bırakmayın

İçişleri Bakanlığı, yürütülen başarılı operasyonlarla nefes dahi alamayan bölücü terör örgütü üyelerinin (BTÖ) yiyecek sıkıntısı çekmesi üzerine yaylacıları uyardı. Bakanlık, terör örgütünün kış yapılanmasını önlemek için yayla sezonunu bitiren vatandaşlardan terör örgütü mensupları tarafından alınabilecek yaşam malzemelerini evlerinde bırakmamalarını istedi. Ayrıca kolluk kuvvetleri, büyük marketlerden ve toptancılardan alınan dikkat çekici un, şeker, konserve satışlarını takip edecek.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van valiliklerine Bakan Süleyman Soylu imzalı "Güvenlik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede ülkemizin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle devletin tüm imkân ve kabiliyetleri kullanılarak etkin mücadele edildiği ifade edildi.