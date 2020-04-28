HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı'ndan genelge: 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge: 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 20:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge: 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’ta 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre, Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak. 1.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri açık olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 2 bin 992'ye yükseldiBakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 2 bin 992'ye yükseldi
Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz! Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele ve normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele ve normalleşme açıklaması

Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili çok önemli gelişme

Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili çok önemli gelişme

Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Albayrak duyurdu! Faizsiz olarak 6 ay erteleniyor

Bakan Albayrak duyurdu! Faizsiz olarak 6 ay erteleniyor

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

Playstation 4

Playstation 4

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

Diğer Haberler
Bakan Koca, 'Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı'na katıldı

Bakan Koca, 'Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı'na katıldı

Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu! 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu

Türk uzmanlar Pentagon'un paylaştığı 'UFO' görüntülerini yorumladı

Türk uzmanlar Pentagon'un paylaştığı 'UFO' görüntülerini yorumladı

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 992'ye yükseldi

Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 2 bin 992'ye yükseldi

İstanbul açıklarında onlarca gemi salgının bitmesini bekliyor

İstanbul'da dikkat çeken görüntü

Son dakika: THY açıkladı! Uçuşlar 28 Mayıs'a kadar ertelendi

THY'den uçuşlarla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.