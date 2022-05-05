HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı nerede? İçişleri Bakanlığı hangi ilde?

İçişleri Bakanlığı nerede? İçişleri Bakanlığı hangi ilde?

05.05.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, genellikle güvenlik ve asayiş ile iller idaresinden sorumlu olan bakanlıktır. İçişleri Bakanlığı'nın başında 2016'dan bu yana Bakan Süleyman Soylu yer alıyor. Peki İçişleri Bakanlığı nerede? İçişleri Bakanlığı hangi ilde? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı nerede? İçişleri Bakanlığı hangi ilde?

İçişleri Bakanlığı'nın görev ve yetkilerinin ana şeması, "Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, yurdun iç güvenliği ve asayişi, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasa'da yazılı hak ve hürriyetleri korumak" tan oluşur. Peki İçişleri Bakanlığı nerede? İçişleri Bakanlığı hangi ilde? İşte detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NEREDE?

İçişleri Bakanlığı İnönü Bulvarı, Ankara'da bulunmaktadır.

İçişleri Bakanlığı'nın görev ve yetkileri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmiştir.

İçişleri Bakanlığı nerede? İçişleri Bakanlığı hangi ilde?

Ayrıca, kıyı ve karasuların muhafaza ve emniyetini sağlamak, karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek, suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek, yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve Cumhurbaşkanına tekliflerde bulunmak, ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek, pasaport hizmetlerini yürütmek, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak da İçişleri Bakanlığı'nın görevleri arasındadır.

İnönü Bulvarı
Bakanlıklar, Ankara

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlkokuldaki panik ve dehşet anları kamerada! 23 Nisan provalarına gelip öğretmeni darbetmiştiİlkokuldaki panik ve dehşet anları kamerada! 23 Nisan provalarına gelip öğretmeni darbetmişti
DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"
"Kürt seçmen Yavaş'a oy verir mi?" Çarpıcı sonuçlar"Kürt seçmen Yavaş'a oy verir mi?" Çarpıcı sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA - Bakan Soylu resmen duyurdu! 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırı artıyor

SON DAKİKA - Bakan Soylu resmen duyurdu! 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırı artıyor

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

Suriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğim

Suriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğim

'Operasyon çocuklarını tek tek çözdük'

'Operasyon çocuklarını tek tek çözdük'

Bayram dönüşü sürücüleri üzecek haber!

Bayram dönüşü sürücüleri üzecek haber!

Trabzonspor'un İstanbul talebine Fenerbahçe'den ret!

Trabzonspor'un İstanbul talebine Fenerbahçe'den ret!

İlginizi Çekebilir

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın...

Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın...

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.