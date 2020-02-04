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  4. İçişleri Bakanlığı, ocak ayı terörle mücadele rakamlarını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, ocak ayı terörle mücadele rakamlarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 10:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından terörle mücadeleye ilişkin açıklama yapıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, ocak ayı terörle mücadele rakamlarını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, ocak ayında gerçekleştirilen terör operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu.

Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Ocak ayında yapılan toplam 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 632 şüpheli gözaltına alınmış, 411 kişi tutuklanmıştır" dedi.

Çataklı ayrıca, “Yapılan operasyonlarda 99 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 54 silah, 15 adet mayın/EYP, 40 adet el bombası, 889 kg patlayıcı madde, 7 bin 940 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir” açıklamasında bulundu.

BEKÇİ MAAŞLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Kamuoyunda tartışılan bekçi maaşlarıyla ilgili konuşan Çataklı, "Göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam da lise mezunu 4 bin 527, lisans mezunu ise 4 bin 534 lira." dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
7988 operasyon da 88 terörist büyük başarı.
istatislikleri alt üst ettiniz maşallah... Yürüyün bee kim tutar sizi... Dalga gecin milletle siz daha..
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