İçişleri Bakanlığı: Ocak ayında 50 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında, 50 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak ayında 9 bin 463 iç güvenlik operasyonu yapıldı. Operasyonlarda, 'gri kategori'de aranan Rıdvan Ertaş ile Müslüm Bilici'nin de aralarında bulunduğu 50 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 bin 158 kişi ise gözaltına alındı. Operasyonlarda 108 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlar kapsamında; 95 silah (39'u ağır ve uzun namlulu), 30 mayın/EYP, 32 el bombası, bin 121 kilo patlayıcı (240'ı plastik) madde, 9 bin 63 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYA 15 BİN 636 GÖZALTI

Açıklamada, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 10 bin 34 operasyonda 15 bin 636 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 2 bin 158'inin de tutuklandığı belirtildi. Bu operasyonlarda; 3 bin 650 kilogram eroin, 3 bin 630 kilogram esrar, 76 kilogram kokain, 70,5 kilogram afyon sakızı, 44,5 kilogram metamfetamin, 13,7 kilogram sentetik bonzai, 155 bin 156 sentetik ecza, 5 milyon 277 bin 527 captagon, 1 milyon 426 bin 256 ecstasy ve 730 kök kenevir ele geçirildi.

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 74 kişinin tutuklandığı, düzensiz göçle mücadelede kapsamında ise 485 organizatörün gözaltına alındığı bildirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise 4 bin 718 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı, tespit edilen 2 bin 111 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiği kaydedildi.

548 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Asayiş uygulamaları kapsamında, ocak ayında okul çevrelerinde 2 uygulama yapıldığı belirtilen açıklamada, "330 bin 576 şahıs kontrol edilmiş, 711 aranan şahıs yakalanmış, 12 kayıp şahıs (3’ü çocuk) bulunmuş, 35 kişiye adli-idari işlem yapılmıştır. 80 bin 710 araç kontrol edilmiş, 548 araç trafikten men edilmiş, 30 bin 124 iş yeri denetlenmiş, 277 iş yerine işlem yapılmıştır" denildi.

Açıklamada, ayrıca "2018 yılı ilk 1 ayında meydana gelen trafik kazalarında 252 kişi hayatını kaybederken, 2019 yılı ilk 1 ayında yüzde 36,5 azalış ile 160 kişi hayatını kaybetmiştir" denildi.

