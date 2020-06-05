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İçişleri Bakanlığı paylaştı! Polis-bekçi yetki karşılaştırması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 10:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından bekçilerle polislerin yetkileri arasındaki farkı gösteren bir tablo paylaştı.

İçişleri Bakanlığı paylaştı! Polis-bekçi yetki karşılaştırması

Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik Meclis'te düzenlemeler sürerken İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda "Polis-Bekçi Yetki Karşılaştırması" başlığıyla yayımlanan tabloya yer verildi.

ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TBMM Genel Kuruluna gelen ve "bekçilere fazla yetki verildiği" iddiasıyla eleştirilere konu olan Kanun'a ilişkin soru üzerine, düzenlemelerin amacının, bekçilerin, halkın istirahatini, sağlık ve selametini sağlamaya yönelik adli, önleyici, koruyucu gibi yetkilerini günün şartlarına uygun hale getirmek olduğunu belirtti.

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