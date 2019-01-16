İçişleri Bakanlığı: PKK 2018 yılında 27 sivili katletti

Geçen yıl Mart ayında Hakkari Yüksekova ilçesinde boş bir arazide oyun oynayan Berat Oktay da bulduğu bir patlayıcı maddenin infilak etmesiyle şehit oldu. Yine Mayıs ayında Mardin Nusaybin'de koyun otlatan Hogir Kayran isimli çocuk, molozlar arasında bulduğu mühimmat ile oynaması sonucu meydana gelen patlamada şehit oldu. Bölge halkına korku salmak için gerçekleştirdiği kanlı eylemleriyle bebek, çocuk ayrımı yapmayan terör örgütü PKK'nın hain saldırısının kurbanlarından biri de 11 aylık Bedirhan bebek oldu. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete giden Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca yola daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda şehit oldular.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütünün hain saldırıları sonucu Nadir El Fares, Şahin Elitaş, Muzaffer Aydemir, Tarık Tabbak, Fatma Avlar, Rıfat Sinirli ve Ahmet Şanverdi olmak üzere 7 sivil hayatını kaybetti.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, güvenlik güçlerinin etkin, kararlı mücadelesi ve başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışınca sivilleri hedef alan PKK/KCK terör örgütünün saldırılarında, 2018 yılında 27 sivil vatandaşın şehit olduğunu açıkladı.Bölücü örgütün şehit ettiği siviller arasında 11 aylık Bedirhan bebek de var.

PKK'YA YARDIM ETMEYENLERİ KATLETTİLER

Terör örgütü, kendilerine yardım etmeyen, farklı düşüncede olan sivilleri silahla tehdit ve infaz yollarına da başvurdu. 2018 yılında Ağrı Doğubayazıt ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Türkmen köyünde bakkallık yapan Mevlüt Bengi'nin cansız bedeni, PKK’nın silahlı kanadı tarafından kaçırıldıktan sonra direğe asılı olarak bulundu. Veysi Şaşkın, Mart 2018'de Diyarbakır Silvan ilçesindeki evindeyken bir örgüt mensubu tarafından dışarı çağırıldı ve köy meydanında vurularak, öldürüldü.

DEVLETE YARDIM ETTİĞİ İDDİASIYLA ŞEHİT EDİLDİ

Kadir Arslan, Hakkari'de sahibi olduğu büyükbaş hayvanları otlatan çobanın ihtiyaçlarını gidermek için malzeme götürdüğü sırada yanlarına gelen PKK/KCK terör örgütü mensubu teröristlerce devlete yardım ettiği iddiasıyla kaçırılarak, şehit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KATLETTİĞİ DİĞER SİVİLLER

-Engin Kenanoğlu, 7 Mart 2018 tarihinde odun keserken PKK/KCK terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

-Nurullah Kılıçaslan, 19 Mart 2018 tarihinde Bitlis Merkez Kayalıbağ köyü kırsalındaki ormanlık alan içerisinde, daha önceden kesilen ağaçları toplarken, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının roketli ve uzun namlulu silahlı saldırısına uğrayarak şehit oldu.