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  4. İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'lı 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'lı 3 terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 13:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, emniyet ekiplerinin ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütünde faaliyet yürüten, 2'si anne- oğul olmak üzere 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'lı 3 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde devam eden ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçışlar artarak devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmasında, PKK/KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2'si anne- oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden annenin, terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı, 128'e yükseldi.

(DHA)

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