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İçişleri Bakanlığı: PKK'nın Karadeniz yapılanmasını başlamadan çökerttik!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin "PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılım stratejisini sadece terör faaliyeti bağlamında düşünürsek hata ederiz. Burada kaçakçılık yollarının Karadeniz'e kaydırılması ve bu yolların kontrol edilebilmesinin altyapısını kurmaya, böylece kaybettikleri finansman kaynaklarını geri kazanmaya da çalışıyorlar. Jandarmamız ve polisimizle bu yapılanmayı çok şükür henüz başlamadan çökerttik." dedi.

İçişleri Bakanlığı: PKK'nın Karadeniz yapılanmasını başlamadan çökerttik!

Ayrıntılar geliyor....

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Karadeniz PKK TSK terör

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