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İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütüne yönelik 480 operasyonda 544 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik, 21-27 Kasım 2018 tarihleri arasında ülke genelinde Emniyet ve Jandarma birimlerince düzenlenen 480 operasyonda; toplam 544 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik, 21-27 Kasım 2018 tarihleri arasında ülke genelinde Emniyet ve Jandarma birimlerince düzenlenen 480 operasyonda; toplam 544 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, illere göre gözaltı sayılarını şu şekilde açıkladı:
“Denizli’de 3, Batman’da 4, Şanlıurfa’da 34, Ankara’da 24, Kayseri’de 2, Adana’da 16, Antalya’da 7, Gaziantep’te 9, İstanbul’da 36, Iğdır’da 8, Van’da 42, Bursa’da 14, İzmir’de 23, Siirt’te 13, Kars’ta 9, Eskişehir’de 4, Balıkesir’de 2, Aydın’da 6, Adıyaman’da 1, Erzincan’da 1, Ağrı’da 49, Konya’da 7, Bingöl’de 4, Kocaeli’de 7, Mardin 27, Elazığ’da 4, Tekirdağ’da 3, Hakkari’de 14, Yalova’da 1, Rize’de 1, Şırnak’ta 52, Ardahan’da 1, Malatya’da 7, Zonguldak’ta 1, Manisa’da 4, Muş’ta 23, Bitlis’te 2, Diyarbakır’da 58, Mersin’de 20, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam 544 kişi gözaltına alınmıştır.

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