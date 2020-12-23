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  4. İçişleri Bakanlığı: “PKK’dan kaçan 7 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu"

İçişleri Bakanlığı: “PKK’dan kaçan 7 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu"

23.12.2020 18:55 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’da çözülme hızının kazandığını, 7 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 7 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241’e yükseldi” denildi.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’da çözülme hızının kazandığını, 7 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 7 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241’e yükseldi” denildi.

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