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  4. İçişleri Bakanlığı: "PKK’nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve mavi kategoride aranan sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar, Hatay’da etkisiz hale getirildi."

İçişleri Bakanlığı: "PKK’nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve mavi kategoride aranan sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar, Hatay’da etkisiz hale getirildi."

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 10:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: "PKK’nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve mavi kategoride aranan sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar, Hatay’da etkisiz hale getirildi."

İçişleri Bakanlığı: "PKK’nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve mavi kategoride aranan sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar, Hatay’da etkisiz hale getirildi."

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