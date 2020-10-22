İçişleri Bakanlığı: "PKK’nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve mavi kategoride aranan sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar, Hatay’da etkisiz hale getirildi."
İçişleri Bakanlığı: "PKK’nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve mavi kategoride aranan sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar, Hatay’da etkisiz hale getirildi."
İçişleri Bakanlığı: "PKK’nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve mavi kategoride aranan sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar, Hatay’da etkisiz hale getirildi."
İçişleri Bakanlığı: "PKK’nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve mavi kategoride aranan sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar, Hatay’da etkisiz hale getirildi."