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İçişleri Bakanlığı resmen duyurdu! Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, görevden uzaklaştırıldı! Can Aksoy kayyum olarak atandı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.10.2024 08:50
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada Özer'in görevden uzaklaştırıldığı ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyum olarak atandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı resmen duyurdu! Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, görevden uzaklaştırıldı! Can Aksoy kayyum olarak atandı

Son dakika: CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer, "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” iddiasıyla tutuklandı. Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığına kayyum atandı.

SON DAKİKKA | ESENYURT BELEDİYESİNE KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

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Can Aksoy

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER;

Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

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5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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