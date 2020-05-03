İçişleri Bakanlığı: “Salgın Tehlikesi Geçmedi”

Türkiye’de corona virüsü salgınında son 24 saatte yeni vaka sayısı 1.670 ve can kaybı ise 61 kişiyle gerileme göstermişken İçişleri Bakanlığı’ndan “tüm bu tedbirler sonuç vermeye başlamıştır, ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir” uyarısı geldi. İçişleri Bakanlığı, haftanın son günündeki ilk açıklamasıyla 30 büyükşehir ve solunum yolu rahatsızlıkları sıklıkla görüldüğü için yüksek riskli olması nedeniyle Zonguldak için alınmış valiliklerden izinli vatandaşlar haricinde kentlere giriş-çıkış yasağı uygulamasını Pazartesi saat 24.00’e kadar uzattı. Böylece Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Nisan’daki “Ulusal Sesleniş” konuşmasıyla ilk önce 15 günlüğüne uygulamaya konulmuş ve sonrasında 15 günlük periyodlarla Pazar saat 24.00’e kadar uzatılmış 31 kentte giriş-çıkış yasağı 1 gün daha uzatıldı. Türkiye’nin 30 büyükşehir ve Zonguldak iline yönelik giriş-çıkış yasağıyla ilgili uygulamaya devam edilip edilmeyeceği ise, yeni haftanın ilk kabine toplantısı sonrasında açıklanacak.

İçişleri Bakanlığı’ndan ikinci açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Corona virüsü salgınındaki son tabloyu açıklamasının ardından geldi. Sağlık Bakanı’nın açıklamasına göre; son 1 haftadır Türkiye’nin Corona virüsü salgınında “plato/duraklama” yönündeki tablosuyla birlikte son 24 saatte vaka sayısı ve can kaybında düşüş görünümü devam ediyor. Son 24 saatte yeni vaka sayısı 1.670 ve can kaybı 61 olarak açıklanırken, 11 Mart’tan bugüne kadar toplam vaka sayısı 126.045 ve toplam can kaybı 3.397 oldu. Sağlık Bakanı, 29 Nisan’daki açıklamasıyla tablodaki test sayısı verisiyle kastın test yapılan kişi sayısı olduğu ifade etmişti dolayısıyla 3 Mayıs itibariyle Türkiye’de toplam 1 milyon 135 bin 367 kişiye corona virüsü testi yapıldı. Salgındaki bu son tablo sonrasında İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan tüm bu tedbirler sonuç vermeye başlamıştır, ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir” uyarısında bulunuldu. İçişleri Bakanlığı, bu uyarısıyla birlikte vatandaşlardan bazı husulara uyulmasını istedi. Açıklamada,

“Salgın ile mücadelede vatandaşlarımızdan ricamız; -Toplu taşıma araçları ile seyahatlerde, -Pazar yeri, market/süpermarket ve fırınlardan yapacakları alışverişlerinde, -Fabrikalar, iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi toplu olarak bulunulan işyerlerinde, -Havaların sıcak olması nedeniyle park, bahçe, cadde, sokak, meydan gibi dış mekanlarda, sosyal mesafeyi ve sosyal izolasyonu sağlamaları, ayrıca belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir. Vatandaşlarımıza tüm bu süreçte, göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakârlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Covid- 19 salgınını hep birlikte yeneceğiz” denildi. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığı olarak ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler ve benzeri iş yerleri ile meydan, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe konusundaki denetimlerin önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam ettireleceği bildirildi.