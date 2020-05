İçişleri Bakanlığı: “Salgın Tehlikesi Geçmedi”

Türkiye’de corona virüsü salgınında son 24 saatte yeni vaka sayısı 1.670 ve can kaybı ise 61 kişiyle gerileme göstermişken İçişleri Bakanlığı’ndan “tüm bu tedbirler sonuç vermeye başlamıştır, ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir” uyarısı geldi.

İçişleri Bakanlığı’ndan ikinci açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Corona virüsü salgınındaki son tabloyu açıklamasının ardından geldi. Sağlık Bakanı’nın açıklamasına göre; son 1 haftadır Türkiye’nin Corona virüsü salgınında “plato/duraklama” yönündeki tablosuyla birlikte son 24 saatte vaka sayısı ve can kaybında düşüş görünümü devam ediyor. Son 24 saatte yeni vaka sayısı 1.670 ve can kaybı 61 olarak açıklanırken, 11 Mart’tan bugüne kadar toplam vaka sayısı 126.045 ve toplam can kaybı 3.397 oldu. Sağlık Bakanı, 29 Nisan’daki açıklamasıyla tablodaki test sayısı verisiyle kastın test yapılan kişi sayısı olduğu ifade etmişti dolayısıyla 3 Mayıs itibariyle Türkiye’de toplam 1 milyon 135 bin 367 kişiye corona virüsü testi yapıldı.

Salgındaki bu son tablo sonrasında İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan tüm bu tedbirler sonuç vermeye başlamıştır, ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir” uyarısında bulunuldu. İçişleri Bakanlığı, bu uyarısıyla birlikte vatandaşlardan bazı husulara uyulmasını istedi. Açıklamada,