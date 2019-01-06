İçişleri Bakanlığı sayı verdi! Tam 294 bin Suriyeli...

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre; geçen yıl 853 bin 274 yabancıya oturma izni verildi, 268 bin 3 düzensiz göçmen yakalandı, 55 bin 894 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

6 bin 278 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, 90 düzensiz göçmen ise denizden yasa dışı yollarla göç etmeye çalışırken yaşamını yitirdi. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 2018'de 294 bin 480 oldu. (İHA)

