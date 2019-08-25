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İçişleri Bakanlığı: “Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 03:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: “Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.”

İçişleri Bakanlığı: “Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.”

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