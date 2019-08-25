İçişleri Bakanlığı: “Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.”

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: \u201cSiirt-Baykan il\u00e7e k\u0131rsal\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen hava destekli operasyonda 1 ter\u00f6rist daha silahlar\u0131yla birlikte etkisiz hale getirilmi\u015ftir.\u201d Engelli kedileriyle otob\u00fcs \u015fof\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc yap\u0131yorK\u0131ran Operasyonu'nda fla\u015f geli\u015fme!Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Akta\u015f\u2019dan \u00d6zel Harekat Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na ziyaret
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