İçişleri Bakanlığı: Siirt Eruh'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt- Eruh kırsalında jandarmanın gerçekleştirdiği 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt-Eruh kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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