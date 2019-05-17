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İçişleri Bakanlığı: Siirt Eruh'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 09:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Siirt- Eruh kırsalında jandarmanın gerçekleştirdiği 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Siirt- Eruh kırsalında jandarmanın gerçekleştirdiği 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt-Eruh kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA, (DHA)

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