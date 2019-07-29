HABER

İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist ölü ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 12:51 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin 5 gündür Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında yürüttüğü operasyonlarda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Hava destekli operasyonda, teröristlerle birlikte, 1 M-4 Piyade Tüfeği, 1 M-16 Piyade Tüfeği, 1 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 3 el bombası, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Orası artık huzur arayanların durak noktası olduOrası artık huzur arayanların durak noktası oldu
Adıyaman’da araç içerisinde torba torba canlı kurbağa ele geçirildiAdıyaman’da araç içerisinde torba torba canlı kurbağa ele geçirildi
Van'da kaçak sigara ele geçirildiVan'da kaçak sigara ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.