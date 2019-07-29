İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin 5 gündür Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında yürüttüğü operasyonlarda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Hava destekli operasyonda, teröristlerle birlikte, 1 M-4 Piyade Tüfeği, 1 M-16 Piyade Tüfeği, 1 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 3 el bombası, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

ANKARA, (DHA)

