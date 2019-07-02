HABER

İçişleri Bakanlığı: Silahla havaya ateş açma yüzde 18,5 azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, valiliklerden düğün organizasyonlarının arttığı yaz aylarında kontrollerin artırılmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı: Silahla havaya ateş açma yüzde 18,5 azaldı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, valiliklerden düğün organizasyonlarının arttığı yaz aylarında kontrollerin artırılmasını istedi. Bakanlık, ayrıca alınan önlemler sayesinde son 10 ayda silahla havaya ateş açma olaylarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 azaldığını bildirdi.
Bakanlık, düğün, nişan ve kutlama gibi etkinliklerin arttığı yaz aylarında silahla havaya ateş açılmaması için 81 il valiliğini uyardı. Geçen yıl 81 ilin valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen genelgeyi hatırlatan Bakanlık, ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerce alınması istenen önlemleri sıraladı.
AFİŞLİ ÖNLEM
Buna göre; düğün, nişan gibi kutlamalara izin verilirken, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda havaya ateş açılmaması- silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma' yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şeklide alanlara asılacak. Organizasyona katılan kamu personelinin silahı ile havaya ateş açtığı tespit edilirse, hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Muhtarlar bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek.
HAVAYA ATEŞ AÇMA ORANI YÜZDE 18,5 AZALDI
Bakanlığın yaptığı açıklamada, 2018 yılında alınan bu tedbirler sayesinde silahla havaya ateş açılmasından kaynaklanan üzücü olayların sayısının azaldığı belirtildi. Eylül-2018 ve Haziran- 2019 arasında meydana gelen olay sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18, 5'lik bir düşüş yaşandığı bildirildi. Valiliklerce genelgedeki önlemleri içeren 'genel emirlerin' yayımlanarak yürürlüğe konulduğu, Bakanlığın ayrıca önleyici tedbirlerin gözden geçirilmesini, kontrollerin arttırılmasını, mahallin şartlarına göre ilave tedbirlerin alınmasını istediği dile getirildi. Açıklamada, bu denetimlerin bizzat valiler, kaymakamlar ile kolluk kuvvetleri tarafından önemle takip edilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi uyarısında bulunulduğuna da dikkat çekildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü çiftin boşanmasının ardında o isim mi var?Ünlü çiftin boşanmasının ardında o isim mi var?
AİHM'den 'soyadına saygı' kararıAİHM'den 'soyadına saygı' kararı
Sırbistan, Kosova’da "İnsani Kriz" planını devreye soktuSırbistan, Kosova’da "İnsani Kriz" planını devreye soktu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayrampaşa'da banka soygunu girişimi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahla gelip...

Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme

Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme

Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

649 terörist öldürüldü!

Meriç ve Tunca köprüleri restorasyona alınacak

Bir köprü daha kapatılıyor! Bu ayın ikinci yarısında...

Ekrem İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı! İşte ilk adresi...

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.