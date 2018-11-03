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İçişleri Bakanlığı: "Şırnak genelinde 31 Ekim-2 Kasım'da yapılan operasyonlarda biri sağ, 17'si ölü olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi."

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 01:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: "Şırnak genelinde 31 Ekim-2 Kasım'da yapılan operasyonlarda biri sağ, 17'si ölü olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi."


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