HABER

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 18:56 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak Küpeli Dağı'nda yapılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak Küpeli Dağı'nda yapılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nda yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 09 Eylül 2018 tarihinde Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Şırnak Küpeli Dağı Güleşli bölgesinde, kış üstlenmesi ve eylem hazırlığında bir grup terörist tespit etti. Söz konusu bölgeye yapılan hava destekli operasyonla, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

PARTNERYaza damga vurduYaza damga vurdu
Kütahya'da zincirleme kaza: 7 yaralıKütahya'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Göksun'da kaçak kazıya 4 gözaltıGöksun'da kaçak kazıya 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

Düğünde haciz şoku!

Düğünde haciz şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.