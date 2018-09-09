İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak Küpeli Dağı'nda yapılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nda yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 09 Eylül 2018 tarihinde Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Şırnak Küpeli Dağı Güleşli bölgesinde, kış üstlenmesi ve eylem hazırlığında bir grup terörist tespit etti. Söz konusu bölgeye yapılan hava destekli operasyonla, 5 terörist etkisiz hale getirildi.



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