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  4. İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 19:48 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin daha Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin daha Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin ikna yoluyla teslim olmaya devam ettiği belirtilerek, "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8’e yükseldi" denildi.

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