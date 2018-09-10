HABER

İçişleri Bakanlığı SMS'le uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı emniyet kemeri, cep telefonu ve tehlikeli araç kullanımları konusunda sürücüleri uyardı. Bakanlığın vatandaşlara gönderdiği mesajın sonunda ise "Lütfen, bu yolda hep birlikteyiz" ifadesi yer aldı.

İçişleri Bakanlığı SMS'le uyardı

İçişleri Bakanlığı emniyet kemeri, cep telefonu ve tehlikeli araç kullanımları konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığınca, operatör kullanıcılarına uyarı SMS'i gönderildi.

SMS'de "Tüm polis ve jandarma birimlerimiz, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve tehlikeli araç kullanımı denetimlerinde görevlendirildi. Lütfen, bu yolda hep birlikteyiz" ifadesi kullanıldı.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru!Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru!
- Uzman erbaş nişanlısını rehin aldı- Uzman erbaş nişanlısını rehin aldı
Ağa takılan caretta caretta kurtarıldıAğa takılan caretta caretta kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı SMS trafik

En Çok Okunan Haberler

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var

Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var

Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!

Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!

Diğer Haberler
Keman türlerinin en kalın sesli olanı hangisidir? (Hadi İpucu 10 Eylül 20.30)

Keman türlerinin en kalın sesli olanı hangisidir? (Hadi İpucu 10 Eylül 20.30)

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Ekonomik gelişmeler Kocaeli Darıca'da maratonu iptal ettirdi!

Ekonomik gelişmeler Kocaeli Darıca'da maratonu iptal ettirdi!

Çorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istedi

Çorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istedi

Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.