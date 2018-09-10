İçişleri Bakanlığı SMS'le uyardı

İçişleri Bakanlığı emniyet kemeri, cep telefonu ve tehlikeli araç kullanımları konusunda sürücülere uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanlığınca, operatör kullanıcılarına uyarı SMS'i gönderildi.
SMS'de "Tüm polis ve jandarma birimlerimiz, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve tehlikeli araç kullanımı denetimlerinde görevlendirildi. Lütfen, bu yolda hep birlikteyiz" ifadesi kullanıldı.
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