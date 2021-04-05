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İçişleri Bakanlığı: “Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 26 bin 649 kişiye adli idari işlem uygulandı”

05.04.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, 29 Mart-5 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 26 bin 649 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklaması şekilde:“Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme dönemindeyiz.

İçişleri Bakanlığı, 29 Mart-5 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 26 bin 649 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklaması şekilde:
“Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Bu dönemde illerimiz vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirler bu seviye gruplarına göre belirlenmiştir.
Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında devam etmektedir.
Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, Yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Cuma 21.00 -Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla, Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00’de bitecek şekilde,
Çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde, uygulanmaktadır.
Bu kapsamda 29 Mart-5 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 26 bin 649 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.
Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.
Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.”

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