İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde iç güvenlik operasyonlar çerçevesinde 2'si sözde üst düzey olmak üzere 35 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, 30 Temmuz 2018 tarihinde Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin "Sözde Dersim Saha Sorumlusu" olan ve kırmızı kategoride aranan Çetin Kombat (Kod adlı) Musa Çetiner olduğu tespit edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 283 operasyon yapıldığını belirtildi. Açıklamada, bu operasyonlarda 445 terör toplam 4 bin 853 kişinin gözaltına alındığı vurguladı.

Ayrıca açıklamada, son bir haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı aranan teröristler listesinde bulunan, Gri kategoride aranan Brüks Belati (Kod adlı) Ömer Erdemir, ve Nurettin Canan adlı teröristlerin de bulunduğu 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 35 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu operasyonlar neticesinde ise, 8 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. 19 ağır ve uzun namlulu toplam 21 silah, 17 adet el bombası, 2 bin 675 kilo patlayıcı madde, 6 adet el yapımı patlayıcı, mayın imha edildi.

Açıklamada Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile Mücadeleye yönelik 3 bin 176 operasyonun gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bin 136 kilo esrar, 280 kilo eroin, 1.3 kilo sentetik kannabinoid, 6 kilo metamfetamin, 22 bin 520 adet ectasy, bin 261 adet captagon, bin 331 adet sentetik ecza, 248 bin 754 kök kenevir bitkisi ele , geçirilmiştir. Ayrıca, 458 bin 538 paket kaçak sigara, 40 bin 317 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 4 bin 307 kişi gözaltına alınmıştır."

Sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 433 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada ayrıca, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 467 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı, tespit edilen 226 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. Açıklama da, düzensiz göçle mücadele kapsamında 7 bin 818 kişinin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 150 organizatör gözaltına alındığı bildirildi.



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