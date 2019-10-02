\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "S\u00f6z konusu ter\u00f6ristin, 2017 y\u0131l\u0131nda Siirt Baykan il\u00e7esi kaymakam\u0131n\u0131n arac\u0131na y\u00f6nelik bombal\u0131 sald\u0131r\u0131 eylemi d\u00fczenleyen ter\u00f6ristler aras\u0131nda oldu\u011fu belirlenmi\u015ftir."Ak\u0131n ak\u0131n gidiyorlar! S\u0131rf foto\u011fraf \u00e7ekebilmek i\u00e7in...Yurdun 3'\u00fcnc\u00fc kat\u0131ndan d\u00fc\u015fen liseli Tuana \u00f6ld\u00fcKestane a\u011fac\u0131ndan d\u00fc\u015fen \u015fah\u0131s hayat\u0131n\u0131 kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum