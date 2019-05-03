İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “93 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “Nisan ayında kırsal alanda 3’ü büyük, 51’i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 716 kırsal operasyon, şehirlerde ise bin 867 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde mavi kategoride aranan 1, turuncu kategoride aranan 1, gri kategoride aranan 6 ve kategorisi olmayıp sözde üst düzey 2 teröristin de bulunduğu toplam 93 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarına değinen Çataklı, bu çerçevede Nisan ayında kırsal alanda 3’ü büyük, 51’i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 716 kırsal operasyon, şehirlerde ise bin 867 operasyon yapıldığını açıkladı. Çataklı, bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde mavi kategoride aranan 1, turuncu kategoride aranan 1, gri kategoride aranan 6 ve kategorisi olmayıp sözde üst düzey 2 teröristin de bulunduğu toplam 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 867 şüphelinin de gözaltına alındığını ve bunlardan 678’nin de tutuklandığını kaydetti.

16 Aralık 2018 tarihinde başlayan kış operasyonlarına ilişkin de bilgi veren Çataklı, şunları söyledi:

“15 Nisan 2019’da biten kış operasyonlarında 5 bin 439 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 207 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 15 Nisan’dan 30 Eylül 2019’a kadar sürecek olan ilkbahar - yaz operasyonlarında 10 bin 755 operasyon planlanmıştır.”

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 9 bin 438 operasyon gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Çataklı, bu operasyonlar neticesinde 13 bin 921 kişinin gözaltına alındığını, bin 539 kişinin tutuklandığını belirtti. Çataklı, kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 417 operasyonda ise 2 bin 289 kişinin gözaltına alındığını, 56 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Mal varlığına karşı işlenen suçların ülke genelinde 47 bin 702’den 43 bin 826’ya gerilediği bilgisini paylaşan Çataklı, “Oto hırsızlığı olayları 934’den 594’e, otodan hırsızlık 3 bin 712’den 3 bin 31’e, kapkaç olayları 322’den 279’a, iş yerinden hırsızlık 3 bin 770’ten 3 bin 403’e düşmüştür. Evden hırsızlık olayları ülke genelinde 5 bin 845’ten 5 bin 89’a, İstanbul’da bin 544’ten bin 252’ye, Ankara’da 308’den 160’a, İzmir’de 269’dan 209’a düşmüştür” dedi.

Düzensiz göçle mücadeleye yönelikte bilgi veren Çataklı, “2 bin 774’ü denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 779 düzensiz göçmen yakalanmış, 721 organizatör gözaltına alınmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 324 bin 123’tür. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 605 bin 615 kişidir” açıklamasında bulundu.

