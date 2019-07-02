\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00c7atakl\u0131, "Uyu\u015fturucu ile m\u00fccadeleye y\u00f6nelik ger\u00e7ekle\u015ftirilen 11 bin 82 operasyonda 15 bin 338 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015f, bin 94 ki\u015fi tutuklanm\u0131\u015ft\u0131r" dedi.PARTNER\u00dcnl\u00fcleri bir de makyajs\u0131z g\u00f6r\u00fcn! Bu hallerine \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131racaks\u0131n\u0131z!Ceyhan\u2019daki orman yang\u0131n\u0131 kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131Ayd\u0131n\u2019da \u00f6\u011frencilerin kald\u0131\u011f\u0131 binadaki yang\u0131n korku dolu anlar ya\u015fatt\u0131