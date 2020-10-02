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  4. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik bin 843 operasyonda 2 bin 841 kişi gözaltına alınmış, 566 bin 398 paket kaçak sigara ve 2 milyon 279 bin 142 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir."

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik bin 843 operasyonda 2 bin 841 kişi gözaltına alınmış, 566 bin 398 paket kaçak sigara ve 2 milyon 279 bin 142 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 11:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik bin 843 operasyonda 2 bin 841 kişi gözaltına alınmış, 566 bin 398 paket kaçak sigara ve 2 milyon 279 bin 142 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir."

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik bin 843 operasyonda 2 bin 841 kişi gözaltına alınmış, 566 bin 398 paket kaçak sigara ve 2 milyon 279 bin 142 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir."

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