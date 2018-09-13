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İçişleri Bakanlığı tarafından Göç Kurulu oluşturuldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nda Göç Kurulu oluşturuldu. Son dakika habere göre, Göç Kurulu'nda Türkiye Göç Stratejisi'ni belirleyecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından Göç Kurulu oluşturuldu!

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İçişleri Bakanlığı göç kurulu

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