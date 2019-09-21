İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı “Aranan Şahıslar Operasyonu” gerçekleştirildi. 7 bin 495 ayrı adrese yapılan aramada, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı “Aranan Şahıslar Operasyonu” gerçekleştirildi.
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İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı “Aranan Şahıslar Operasyonu” gerçekleştirildi. 7 bin 495 ayrı adrese yapılan aramada, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi.
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