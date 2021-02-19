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İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu."
İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu."
19.02.2021 10:09 |
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İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu."
İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu."