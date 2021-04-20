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İçişleri Bakanlığı: TESUD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri görevden uzaklaştırıldı

20.04.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: TESUD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri görevden uzaklaştırıldı

Türkiye İçişleri Bakanlığı, "104 emekli amiralin bildirisine destek oldukları ve yaptıkları açıklamanın bu bildiri ile benzerlik taşıdığı" gerekçesiyle Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Yönetim Kurulu Yöneticilerinin son günlerdeki açıklamalarında ve basın yayın organları vasıtasıyla yapmış oldukları beyanlarında, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisi ile benzerlik taşıdığı görülmüştür" denildi.

Açıklamada, "Emekli amirallerce yayınlanan bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesi kapsamında başlatılan soruşturma, halen devam etmektedir. TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine Bakanlığımızca da 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirilmiştir. Müfettiş ve denetçiler tarafından inceleme sonrası hazırlanan rapor; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ve genel hükümler gereğince yasal işlemlerin takdir ve ifası için Başsavcılığa tevdi edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında derneğin yönetim kurulu başkanı ve diğer yönetim kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi: "Ayrıca Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27’nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak Bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır."

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "104 emekli amiral bildirisi"ni kınadığı iddia edilen TESUD bunu yalanlamış, bunun üzerine dernek hakkında İçişleri Bakanı Soylu’nun talimatıyla denetim başlatılmıştı.

DW / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe

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