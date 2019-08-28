İçişleri Bakanlığı: TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, TKP/ML üyesi 3 terörist ile bunlara yardım eden 1 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunceli'de 'Kent Güvenliği Yönetim Sistemi' (KGYS) ve 'Plaka Tanıma Sistemi' (PTS) kamera görüntülerini inceleyen emniyet birimlerinin şüpheli bulduğu otomobil, Jandarma Komutanlığı İHA desteği ile takibe alındı. İHA ile takip edilen otomobil 24 Ağustos günü Malatya’da durdurularak, arama yapıldı. Otomobilde 3 TKP/ML terör örgütü üyesi ve bunlara kuryelik yapan 1 kişi yakalandı. Teröristlerden birinin TİKKO içerisinde birim sorumlusu olduğu, kanas marka suikast silahı kullandığı, mayın ve El Yapımı Patlayıcı (EYP) konularında eğitilmiş olduğu, 2015 Kasım ayında Hozat-Yenibaş Jandarma Karakol Komutanlığı'na roket, bixi ve kalaşnikof silahlar ile yapılan eylemde yer aldığı tespit edildi. Teröristlerden diğerinin ise Haziran 2017'de Tunceli Gözlüçayır Jandarma Karakol Komutanlığı üs bölgesinde 1 askerin şehit olmasına neden olan EYP'yi hazırladığı belirlendi. Aynı teröristin Nisan 2018’de bir askerin yaralanmasına neden olan EYP'yi, Tunceli Aliboğazı mevkiine döşediği saptandı. Yakalanan diğer teröristin ise, TİKKO içerisinde Tunceli kırsalında silahlı faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yakalanan terör örgütü mensuplarına yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.



PARTNER İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı