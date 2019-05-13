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İçişleri Bakanlığı: "Tunceli kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi"

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 18:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Tunceli kırsalında yapılan operasyonda dün 1, bugün 3 terörist olmak üzere toplam 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kızılmescit kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda dün 1, bugün 3 terörist olmak üzere toplam 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli kırsalında yapılan operasyonda dün 1, bugün 3 terörist olmak üzere toplam 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kızılmescit kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda dün 1, bugün 3 terörist olmak üzere toplam 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Dün etkisiz hale getirilen teröristin terörden arananlar listesinde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride aranan Şilan Siirt kod adlı Zilan Tek olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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