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İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de ’Eren-7 Mercan Munzur’ Operasyonu’nu başlattı

05.02.2021 10:12 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Tunceli ilinde “Eren-7 Mercan-Munzur” Operasyonu başlatıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütlerini tamamen etkisiz hale getirmek için başlatılan ’Eren -7 Mercan-Munzur’ Operasyonu’nda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden toplam bin 62 personel yer alıyor.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Tunceli ilinde “Eren-7 Mercan-Munzur” Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütlerini tamamen etkisiz hale getirmek için başlatılan ’Eren -7 Mercan-Munzur’ Operasyonu’nda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden toplam bin 62 personel yer alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. 41 işbirlikçi yakalanırken, 168 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği operasyonların inançlı ve kararlı şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

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