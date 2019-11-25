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İçişleri Bakanlığı unsurlarından terör örgütüne son yılların en büyük darbesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 20:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: - "Geçen hafta teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi aramasında bidon ve güğümlerin içine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını, 2 intihar yeleği, bir tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile 1000 ABD doları ele geçirildi" - "Örgütün cephanelik olarak kullandığı bölge ve civarında kapsamlı arama ve incelemeler devam etmekte olup jandarma tarafından ele geçirelen patlayıcı maddenin son dönemde ele geçen en büyük miktar olduğu belirlendi"

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yapılan arazi aramasında 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını, 2 intihar yeleği, bir tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile 1000 ABD doları ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde iç güvenlik ve Kıran operasyonları ile üste üste darbe alan, kış üslenmesi gerçekleştiremeyen terör örgütüne bir darbenin de Şırnak'ta vurulduğu belirtildi.

Şırnak'ta süren Kıran-6 Operasyonu kapsamında geçen hafta İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatınca Cudi Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonla 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin bomba yüklü araçlarla son yılların en büyük kanlı eyleminin hazırlığında olduğu tespit edildi. Geçen hafta teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi aramasında bidon ve güğümlerin içine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını, 2 intihar yeleği, bir tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile 1000 ABD doları ele geçirildi. Örgütün cephanelik olarak kullandığı bölge ve civarında kapsamlı arama ve incelemeler devam etmekte olup jandarma tarafından ele geçirelen patlayıcı maddenin son dönemde ele geçen en büyük miktar olduğu belirlendi."

Açıklamada, yurt içi ve dışında terörle mücadele harekatının kararlı şekilde devam edeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı patlayıcı madde şırnak

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