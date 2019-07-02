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İçişleri Bakanlığı valilikleri “düğün magandaları” için tekrar uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

Yaz aylarının gelmesiyle düğün, nişan ve kutlama gibi etkinlikler artarken, İçişleri Bakanlığı bu organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valilikleri tekrar uyardı.İçişleri Bakanlığı, etkinliklerde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması, hazırlanan farkındalık afişlerinin organizasyon yerlerine asılması, organizasyonlarda kolluk görevlisinin silahı ile havaya ateş etmesi halinde hakkında derhal disiplin işlemlerinin başlatılması hakkında geçen yıl illere gönderilen genelge kapsamında uygulamaya konulan valilik genel emirlerinin hassasiyetle uygulanmasını ve bu konuda denetimlerin artırılmasını istedi.

Yaz aylarının gelmesiyle düğün, nişan ve kutlama gibi etkinlikler artarken, İçişleri Bakanlığı bu organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valilikleri tekrar uyardı.
İçişleri Bakanlığı, etkinliklerde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması, hazırlanan farkındalık afişlerinin organizasyon yerlerine asılması, organizasyonlarda kolluk görevlisinin silahı ile havaya ateş etmesi halinde hakkında derhal disiplin işlemlerinin başlatılması hakkında geçen yıl illere gönderilen genelge kapsamında uygulamaya konulan valilik genel emirlerinin hassasiyetle uygulanmasını ve bu konuda denetimlerin artırılmasını istedi. Düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda silahla havaya ateş açılması nedeniyle yaşanan üzücü olaylar üzerine İçişleri Bakanlığı, geçen yıl 81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı genelge göndermişti. Genelgede ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerce alınması istenen önlemler sıralanmıştı. Bakanlığın geçen yıl gönderdiği ancak bu yıl için de geçerli olan önlemler şu şekilde:
"-Düğün sahiplerinden silah kullanılmayacağına dair taahhütname alınacak.
- Düğün, nişan gibi kutlamalara izin verilirken silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak.
- Düğünlere ’Mutluluğa Kurun Sıkma Geleceği Karartma’ afişleri asılacak.
- Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ’Mutluluğa Kurun Sıkma, Geleceği Karartma’ yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şeklide alanlara asılacak.
- Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak."
Kamu personelinin katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığı tespit edilirse hakkında derhal disiplin işlemi başlatılacak. Soruşturma esnasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edilecek. Muhtarlar bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek.

Bakanlıktan valiliklere “kontrolleri arttırın” uyarısı
Valiliklerce bu önlemleri içeren “genel emirler” yayımlanarak yürürlüğe konuldu. Bakanlık, valiliklere geçen yıl gönderdiği genelgeye ek olarak yaz aylarında düğün ve organizasyonların artacağı göz önünde bulundurularak, genel emirlere uygun olarak söz konusu etkinliklere yönelik önleyici tedbirlerin gözden geçirilmesini, kontrollerin arttırılmasını, mahallin şartlarına göre ilave tedbirlerin alınmasını istedi. Ayrıca bu denetimlerin bizzat valiler, kaymakamlar ile kolluk kuvvetleri tarafından önemle takip edilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi uyarısında bulunuldu.

Kutlamalarda yaşanan üzücü olay sayısı yüzde 18.5 azaldı
Bakanlığın valiliklerden almasını istediği önlemler sayesinde yaşanan üzücü olayların sayısı azaldı. 2018 yılı Eylül ayı ile 2019 Haziran ayları arasında meydana gelen olay sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.5 azaldı.

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