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İçişleri Bakanlığı vatandaşların memnuniyetini ölçecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi" kapsamında, bakanlık bürokratları 81 ile giderek vatandaşın memnuniyetini ve taşra teşkilatının verimini değerlendirecek - Ziyarette daha önce rapor edilen konular tekrar değerlendirilecek ve taşra teşkilatının istekleri, personel ve teçhizat eksiklikleri, görüş ve önerileri dinlenecek

İçişleri Bakanlığınca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında, bakanlık bürokratları, 81 ile ziyaret gerçekleştirecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla "İZDES Projesi" hayata geçirildi.

İZDES1 ve İZDES2 şeklinde iki etap halinde yürütülen proje kapsamında Bakanlık, İZDES1 etabıyla illerde İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin hizmet kapasitelerinin ölçülmesi, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi, sahadaki görüş ve önerilerin doğru şekilde merkeze iletilmesini sağlayacak.

İZDES2 etabında ise halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi İçişleri Bakanlığınca yürütülen uygulamalarla ilgili muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulunulacak.

Ayrıca, emniyet, asayiş, trafik, 112, nüfus, göç gibi hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek.
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- 25 ilde vatandaşlarla birebir görüşme yapıldı

İZDES1 Projesi kapsamında 81 ildeki taşra teşkilatını ziyaret eden Bakanlık personeli, bugüne kadar yaklaşık 4 bin personelle bir araya geldi.

İZDES1 Projesi'nin ikinci etabında ise bu kez önceki dönem valileri sahaya inecek. İleriki günlerde valiler, gruplar halinde 81 ildeki, valilik birimleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik birimi, AFAD İl Müdürlüğü, göç il müdürlüklerindeki personelle tekrar görüşecek.

Ziyarette daha önce rapor edilen konular tekrar değerlendirilecek ve taşra teşkilatının istekleri, personel ve teçhizat eksiklikleri, görüş ve önerileri dinlenecek. Toplantı sonrası oluşturulan raporlar, çözüm önerileriyle merkeze iletecek.

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları ve beraberindeki bürokratlar, bugüne kadar gruplar halinde 25 ilde vatandaşlarla birebir görüşme gerçekleştirirken, İçişleri Bakanlığının uygulamaları sorularak sonuçlar değerlendirmeye alındı.

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İçişleri Bakanlığı İZDES İzleme ve Değerlendirme Sistemi memnuniyet vatandaş

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